Утро с котиком: Леся Никитюк свела с ума жаркими фото в купальнике

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк улетела в Турцию - причем не просто на отдых, а чтобы отпраздновать девичник одной из своих подруг.

В своем Instagram Леди Ле показала веселые сториз из самолета и трансфера к отелю, а позже поделилась и горячими кадрами в купальнике.

На фото звезда загорает на гамаке, подвешенном прямо над водой. Леся в бикини темно-коричневого цвета удобно расположилась на полотенце и подушке, эффектно демонстрируя свои соблазнительные формы.

Пляжный лук она дополнила темными очками и соломеннной шляпой, а компанию украинской ведущей составил местный котик. Он удобно улегся на полотенце Никитюк и явно хорошо проводит время.

"Мур, мур. Ранок в готелі починається з котика. Класно тут", - подписала снимки Леся.

Леся Никитюк показала роскошную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Жаркие кадры вызвали фурор среди подписчиков ведущей и они засыпали ее восхищенными комментариями.