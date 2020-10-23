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Увидишь не часто: Юлия Санина показала редкое фото из обычной жизни

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 19:07
Увидишь не часто: Юлия Санина показала редкое фото из обычной жизни Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Певица пожелала всем оставаться на позитиве

Юлия Санина обычно предстает перед поклонниками в шикарных сценических костюмах, со стильными прическами, с ярким макияжем, как говорится, при полном параде! А на этот раз звезда, которая недавно поделилась трогательным постом о поддержке ее семьи, решила показать кусочек своей обычной жизни. Юлия сидит в халате практически без макияжа и ждет, пока ей сделают прическу.

Увидишь не часто: Юлия Санина показала редкое фото из обычной жизниЮлия Санина вдохновила своих фолловеров (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Yes, you can! Написано на чехле моего телефона. Смотрю на эту надпись все чаще и чаще. Всем позитивно-мыслящей пятницы желаю!", - написала под снимком Санина.

Честное фото с бекстейджа запало фанатам певицы прямо в душу. Они стали комментировать снимок, желая своей любимой участнице шоу "Танцы со звездами" 2020 стать победительницей.

Напомним, совсем недавно хореограф Илона Гвоздева поделилась своим мнением касательно фаворитов шоу и рассекретила, кого считает самой слабой парой после седьмого прямого эфира "Танцев со звездами 2020". По словам Гвоздевой, ее глубокую симпатию заслужили две технически сильные пары: Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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