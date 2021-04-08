Узкие джинсы и яркий принт: Эшли Грэм показала эффектный образ на вечер

Эшли Грэм и Джастин Эрвин вместе уже более 12 лет , в прошлом году на свет появился их первенец Айзек. Но это не мешает модели и фотографу устраивать себе романтические ужины.

В своем блоге, который она активно ведет, модель продемонстрировала новый образ , который создала именно для такой встречи.

Эшли надела узкие джинсы, которые подчеркнули ее заметно постройневшую фигуру, а также укороченную рубашку с широкими рукавами и ярким тропическим принтом, которую она кокетливо завязала узлом на талии. Дополнили лук пышнотелой красавицы босоножки на высоких каблуках, черная сумочка небольшого размера, а еще - масса золотых цепочек и подвесок. Не обошлось и без вечно модных серег-колец. Девушка собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж.

Эшли Грэм отправилась на свидание с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Образ получился по-летнему ярким и романтичным. То что надо для свиданий! К слову, Джастин под стать жене выбрал белую футболку и брюки. Выглядели они мило и гармонично. Ребенка, по всей видимости, пара оставила на нянек.