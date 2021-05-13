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В узком корсете: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией и аппетитными формами

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США, Четверг 13 мая 2021 19:31
В узком корсете: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией и аппетитными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала новый стильный образ, в котором ее знаменитая фигура "песочные часы" стала еще более соблазнительной.

Галерея с новыми снимками Ким вызвала в сети фурор.

Ким позирует на фото в откровенном кожаном корсете с выразительным лифом, который подчеркнул ее пышную грудь. А также замшевых расклешенных брюках, облегающих на бедрах. Лук дополнила подвеска с крупным крестом, крошечная сумочка в тон брюкам. А также, разумеется, макияж с четким стробингом и укладка в духе всех сестер Кардашьян-Дженнер.

"Так восхитительна", "Идеальная", "Ты моя любовь", "Просто вау", "Ты такая красивая!", - тут же отреагировали фанаты.

В узком корсете: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией и аппетитными формамиВ узком корсете: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией и аппетитными формамиВ узком корсете: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией и аппетитными формамиКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Похоже, Ким нашла настоящее утешение и поддержку в армии фанатов. Ведь после развода количество фолловеров знаменитости стало в разы больше. Сама звезда уже отошла от таких перемен в личной жизни и даже нашла свои плюсы в происходящем. Так, близкое к семье Кардашьян окружение рассказало прессе, что она наконец обрела свободу и облегчение.

"Ким сейчас на седьмом небе от счастья. Она действительно любит Канье и все время беспокоится о нем, но она понимает, что она не его мать, и она не может заставить его делать что-то, чтобы позаботиться о себе. Она, наконец, может наслаждаться собой, и мир открывается. Вот почему она выходит, развлекается и, наконец, хорошо проводит время", - рассказал инсайдер.

Ранее Ким позировала в крошечной мини-юбке с защитным принтом.

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