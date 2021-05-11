Не узнать: 46-летний Леонардо Ди Каприо шокировал сеть редким фото в своем Instagram

Несмотря на то что Леонардо Ди Каприо очень популярен в сети Instagram: на него подписано более 48 миллионов человек, он редко показывает свои фото. Потому новое из них стало настоящим сюрпризом. Причем фанаты едва узнали голливудского красавца.

46-летний Леонардо Ди Каприо выложил фото, на котором запечатлен он сам и его партнерша по фильму. Этот кадр из нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Ди Каприо преобразился для роли, а потому узнать его не так легко. Он заметно постройнел, сбрил бороду, к тому же одет в стилизованный под съемки наряд. К слову, изначально выход картины был запланирован на 2021-й, но и-за коронавируса его перенесли. И теперь дата релиза неизвестна.

Леонардо в новом фильме (фото: instagram.com/leonardodicaprio)

Фанаты засыпали звезду многочисленными комментариями: "Я не могу дождаться", "О боже", "Да", "Выглядишь, как всегда, отлично", "О боже, наконец-то ты выложил свое фото", "Если бы бог дал мне одно желание, я бы хотел однажды поработать с тобой", "Это будет удивительно", - пишут они.