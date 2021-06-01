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Не узнать! Ким Кардашьян кардинально сменила имидж

Новина українською →
США, Вторник 01 июня 2021 17:18
Не узнать! Ким Кардашьян кардинально сменила имидж Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян обожает стильные эксперименты. И когда звезде надоедает менять образы и модные вещички, она идет дальше. Свежие оттенки волос помогают буквально перевоплотиться в другого человека.

Новый лук звезды - лучшее тому доказательство.

Ким Кардашьян уже не раз экспериментировала со светлыми оттенками. Она окрашивала волосы в платиновый, золотистый и серебристый блонд, делала мелирование и балаяж. А в этот раз выбрала жемчужный блонд, который превосходно сочетался с оттенком ее кожи. Корни мастер-колорист оставил темными, что помогло сделать образ более гармоничным.

Не узнать! Ким Кардашьян кардинально сменила имиджНе узнать! Ким Кардашьян кардинально сменила имиджКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует в серых нарядах своей линии: длинном платье в пол, а также топе и легинсах. В дополнение звезда подобрала мюли на высоких каблуках. В подписи бизнесвумен поспешила добавить, что эти фото были сделали давно. Так что в настоящее время Ким темноволосая. Но многие поклонники буквально умоляют ее вернуться к блонду, так им пришлась по душе кардинальная смена стиля Ким.

Ранее Ким показала стильный образ для роскошного вечернего выхода.

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