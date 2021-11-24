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Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 21:11
Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Ольга Турчаникова

57-летняя Моника Беллуччи поделилась постером к новому фильму со своим участием - The Girl in The Fountain. Интересно, что актриса примерила новый образ, представ в образе блондинки. Такие перемены сыграли на руку кинодиве, сделав ее образ соблазнительным и ярким. И ранее Моника уже проделывала этот трюк не раз.

Интересно, что многие из знаменитых брюнеток не смогли удержаться от соблазна перейти на светлую сторону.

Не так давно мы писали о том, что блондинки массово перекрашиваются в "дорогих" брюнеток. А теперь прослеживаем и другую тенденцию. Мало кто из знаменитых темноволосых девушек не пробовал себя в роли блондинки. Оцениваем, кому этот образ больше к лицу!

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Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинкамиЭмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

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