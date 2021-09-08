Вакарчук растрогал видео из родного Львова: "не хочется славы"

Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" выпустили клип на совместную песню "Місто весни" - лирическая композиция стала посвящением родному городу артистов Львову. Дуэт Святослава Вакарчука и Ирины Швайдак стал настоящим подарком для многочисленных фанов музыкантов, которые давно надеялись на такую коллаборацию.

Как признался сам Вакарчук, за 27 лет существования "океанов" он не написал ни одной песни о Львове, хотя очень хотел.

"Вообще не верю, что возможно так создать песню, которая будет жить. А сейчас в моей жизни то время, когда в силу разных обстоятельств я по другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет", - так трогательно описал легендарный рокер свои чувства к родному городу.

Видео: клип на песню Океан Ельзи и Один в каное "Місто весни"

История создания песни "Місто весни"

Интересно, что текст на песню о Львове Вакарчук написал во время прогулки в Мариинском парке в Киеве.

"Я часто гуляю сам, мне так нравится. В тот день шел и мыслями перенесся во Львов, и почувствовал желание написать песню. В тот же миг родилась мелодия, и тут же сложились строки, нечасто бывает у меня - одновременно создать и музыку, и стихи. Через полчаса я уже сидел за роялем и на 90% песня была готова. Такое бывает редко, но бывает и это одна из таких песен", - рассказывает артист.

Группы Океан Ельзи и Один в каное спели оду любимому Львову - "Місто весни" (фото: скриншот)

Раздумывая о коллаборации, чтобы органично записать такую ​​акустическую песню с "совершенно львовским артистом", выбор сразу же однозначно пал на "Один в каное", которых Святослав уважает и ценит.

Вокалистка и гитарист "Один в каное" Ира Швайдак и Устим Похмурский откликнулись, и вскоре песня приобрела даже новое звучание и аранжировку.

Для Один в каное это стала первой коллаборацией с другой группой

"Партию фортепиано сыграл я, а вокальные спели я и Ира. Относительно музыкального продакшена, то его делала практически вся группа "Океан Эльзы". Мы сейчас работаем как коллективный продюсер и Милош, и Дусик (Денис Дудко), и Денис Глинин, и я", - говорит Вакарчук.

Океан Ельзи и Один в каное записали совместную песню "Місто весни" (фото: скриншот)

В сети восторгаются новой песней и пророчат, что "Місто весни" непременно станет хитом.