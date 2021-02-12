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Вакарчук стал котом и поразил украинцев новым видео: весеннее настроение

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 11:24
Вакарчук стал котом и поразил украинцев новым видео: весеннее настроение Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Группа "Океан Ельзи" и Святослав Вакарчук 12 февраля презентовали новое видео на песню #БезТебеМенеНема, который был анонсирован несколько дней назад.

Анимационный клип был представлен на YouTube-канале культовой украинской рок-команды.

Интересно, что это первый в истории ОЕ анимированный клип на песню.

"Наверное, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео "Океана Ельзи", для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями", - говорит Вакарчук.

Новая песня Вакарчука и ОЕ #БезТебеМенеНема

Текст песни #БезТебеМенеНема:

Десь там, де нас нема,
В минулому житті,
Я міг би жити там,
У власній простоті,
Але з'явилась ти
Назавжди, мов на мить,
І вже моя душа, мов у вогні кричить.
Чуєш?

Приспів:

Без тебе мене нема,
Без тебе мене нема,
Без тебе холодна ніч
І літо немов зима.
Я знаю все буде добре,
Історія не нова,
Та зараз ти не зі мною,
А без тебе мене нема .

Я міг би стати всім,
Блаженним чи пустим,
Я ліз би по горбам
У свій Єрусалим,
Але з'явилась ти
На мить, мов назавжди,
І хриплий голос мій
Кричить тобі: "не йди".
Чуєш?

Приспів.

В комментариях к видео украинцы оставляют только положительные комментарии.

  • Я так цього чекала! Пiсня дуже гарна
  • Колаборація ОЕ і котиків - то якраз те, що мені треба було, хоча я не здогадувалась!
  • Кліп з моїми улюбленими котиками!
  • Дуже круто! За котиків окремий респект
  • Атмосферне відео! Весняний настрій. Такі чудові котики. Дякую вам за творчість! Люблю без меж!
  • Чудовий подарунок до Дня святого Валентина!
  • Интересное звучание, свежо, спасибо!
  • З мультиком ідея неочікувана, проте дуже вдала
  • Дякую вам, ОЕ! Я в Сімферополі і слухаю вашу нову пісню!
  • Яка крута пісня. В кожному слові якийсь особливий зміст. І кліп прикольний! Одним словом - топчик!

Добавим, что песня #БезТебеМенеНема войдет до нового альбому ОЕ. Услышать ее вживую в полноформатном концерте, по прогнозам Святослава, удастся уже во время большого тура, ориентировочно в 2022 году.

"Мы уже готовимся, чтобы в 22-м году сделать большой тур. И продолжаем работу над альбомом. Возможно, он будет большего формата, чем всегда", - говорит артист.

Презентация песни в прямом эфире

Ранее мы писали, что Вакарчук похвастался талантами своей 27-летней дочери.

Также не так давно фронтмен ОЕ высказался о возвращении в политику.

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