Вакарчук стал котом и поразил украинцев новым видео: весеннее настроение

Группа "Океан Ельзи" и Святослав Вакарчук 12 февраля презентовали новое видео на песню #БезТебеМенеНема, который был анонсирован несколько дней назад .

Интересно, что это первый в истории ОЕ анимированный клип на песню.

"Наверное, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео "Океана Ельзи", для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями", - говорит Вакарчук.

Новая песня Вакарчука и ОЕ #БезТебеМенеНема

Текст песни #БезТебеМенеНема:

Десь там, де нас нема,

В минулому житті,

Я міг би жити там,

У власній простоті,

Але з'явилась ти

Назавжди, мов на мить,

І вже моя душа, мов у вогні кричить.

Чуєш?

Приспів:

Без тебе мене нема,

Без тебе мене нема,

Без тебе холодна ніч

І літо немов зима.

Я знаю все буде добре,

Історія не нова,

Та зараз ти не зі мною,

А без тебе мене нема .

Я міг би стати всім,

Блаженним чи пустим,

Я ліз би по горбам

У свій Єрусалим,

Але з'явилась ти

На мить, мов назавжди,

І хриплий голос мій

Кричить тобі: "не йди".

Чуєш?

Приспів.

В комментариях к видео украинцы оставляют только положительные комментарии.

Я так цього чекала! Пiсня дуже гарна

Колаборація ОЕ і котиків - то якраз те, що мені треба було, хоча я не здогадувалась!

Кліп з моїми улюбленими котиками!

Дуже круто! За котиків окремий респект

Атмосферне відео! Весняний настрій. Такі чудові котики. Дякую вам за творчість! Люблю без меж!

Чудовий подарунок до Дня святого Валентина!

Интересное звучание, свежо, спасибо!

З мультиком ідея неочікувана, проте дуже вдала

Дякую вам, ОЕ! Я в Сімферополі і слухаю вашу нову пісню!

Яка крута пісня. В кожному слові якийсь особливий зміст. І кліп прикольний! Одним словом - топчик!

Добавим, что песня #БезТебеМенеНема войдет до нового альбому ОЕ. Услышать ее вживую в полноформатном концерте, по прогнозам Святослава, удастся уже во время большого тура, ориентировочно в 2022 году.

"Мы уже готовимся, чтобы в 22-м году сделать большой тур. И продолжаем работу над альбомом. Возможно, он будет большего формата, чем всегда", - говорит артист.

Презентация песни в прямом эфире