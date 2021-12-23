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Валентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фото

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Четверг 23 декабря 2021 19:21
Валентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фото Валентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)
Автор: RBC.UA

Бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо подписала новый выгодный контракт, став лицом Armani beauty. Теперь девушка будет воплощать ценности бренда наравне с признанными амбассадорами марки: актрисой Кейт Бланшетт и моделью Барбарой Палвин.

Очередное достижение миловидной бразильянки ознаменовало новую главу ее карьеры, а также становление ее как личности и активистки.

"Это сотрудничество является важной вехой для меня как транс-женщины, но также это была моя личная мечта", поделилась Валентина.

Вспоминаем путь одной из самых успешных трансгендерных моделей в мире и любуемся фото, где она выглядит особенно женственно и сексуально.

Свою карьеру Валентина начала еще в 2016-м. Но настоящий успех пришел к ней вместе с контрактом от Victoria's Secret пару лет назад. Сампайо стала первой трансгендерной моделью, которая работала с маркой, а потому слава о ней пронеслась по всему миру. Вслед за этим стройная красавица заполучила и другие контракты.

Сегодня она регулярно выходит на подиумы и посещает все значимые светские события. А обложки глянца то и дело фигурируют в ее блоге. Судя по всему, путь 25-летней модели и актрисы в мире моды будет ярким!

Валентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фотоВалентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)

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