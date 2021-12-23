Валентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фото
Бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо подписала новый выгодный контракт, став лицом Armani beauty. Теперь девушка будет воплощать ценности бренда наравне с признанными амбассадорами марки: актрисой Кейт Бланшетт и моделью Барбарой Палвин.
Очередное достижение миловидной бразильянки ознаменовало новую главу ее карьеры, а также становление ее как личности и активистки.
"Это сотрудничество является важной вехой для меня как транс-женщины, но также это была моя личная мечта", – поделилась Валентина.
Вспоминаем путь одной из самых успешных трансгендерных моделей в мире и любуемся фото, где она выглядит особенно женственно и сексуально.
Свою карьеру Валентина начала еще в 2016-м. Но настоящий успех пришел к ней вместе с контрактом от Victoria's Secret пару лет назад. Сампайо стала первой трансгендерной моделью, которая работала с маркой, а потому слава о ней пронеслась по всему миру. Вслед за этим стройная красавица заполучила и другие контракты.
Сегодня она регулярно выходит на подиумы и посещает все значимые светские события. А обложки глянца то и дело фигурируют в ее блоге. Судя по всему, путь 25-летней модели и актрисы в мире моды будет ярким!
Валентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)