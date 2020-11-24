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Ваша история закончилась! Новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 08:44
Ваша история закончилась! Новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге Кристина Горняк ответила экс-жене Владимира Остапчука (фото: instagram.kristygor)
Автор: Людмила Жукова

Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет

Новая жена ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука Кристина Горняк обратилась к бывшей супруге шоумена Елене Войченко. Кристина сообщила, что больше года она держала нейтралитет и не давала комментариев, но сейчас ее терпение закончилось. Она записала видео в Instagram-stories с обращением к Елене.

"Больше года я держала нейтралитет и не комментировала, ведь развод єто дело двоих людей. Но я устала. Устала, когда меня поливают грязью и называют разлучницей. Я хочу обратиться к тебе, Елена. Я знаю, ты смотришь мои сторис и твои подруги тоже", - начала свое обращение Кристина.

Новая жена Владимира отметила, что она не собирается ходить по "хайповым" передачам и оставляет это место для Елены. Она сообщила, что Войченко весь год обращается к ней матерными словами "су*а, шлюха" и т.д.

"Я долго молчала, но хватит. Я знаю, что ты писала моим подписчикам, что я бесплодная. Да-да, они мне все рассказали. Ты обзывала меня шлюхой и проституткой", - сказала Кристина Горняк.

Жена Остапчука прокомментировала недавнее интервью Войченко программе "Светская жизнь", где она рассказывала, что нашла переписку Владимира с Кристиной в телефоне еще во время их брака. Кристина заявила, что все это является ложью и такого никогда не было.

"Я не стала причиной вашего развода с Вовой. Ты и я это прекрасно знаем, что я не уводила у тебя мужа. Прими с достоинством, что ваша история закончилась. И не я тому виной", - резюмировала Кристина.

Ваша история закончилась! Новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супругеВаша история закончилась! Новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супругеВаша история закончилась! Новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге

Кристина Горняк обратилась к бывшей супруге Владимира Остапчука

Как мы ранее писали, Владимир Остапчук прокомментировал скандальные высказывания бывшей жены.

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