Василиса Фролова поразила результатами похудения через две недели после родов

Василиса также выложила забавное фото, на котором она сидит за накрытым столом с приборами в руках и смешно высунув язык.

Ведущая призналась, что часто позволяла себе есть сладкое и выпечку, как во время беременности, так и после рождения сына.

Василиса Фролова рассказала о похудении после родов (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Вчера, когда я взвесилась, приложение спросило меня "Простите, а вы кто?". Оно не могло сообразить, как за две недели можно скинуть 9 кг. Конечно, ничего сверхъестественного со мной не произошло, тем более, за время беременности я много не набрала. Но вот о питании за эти дни отдельно рассказать хотелось бы. Дело в том, что я привыкла есть очень много. Беременной я ни в чем себе не отказывала, в роддоме меня разбаловали 6-разовым питанием, в сладком я себя вообще не ограничиваю, по вечерам привыкла, о, ужас, есть мучное. Я вообще могу стать самой честной рекламой печенью - его я ем пачками", - честно рассказала Фролова.

Раскрыла она и причины такого поразительного сброса веса во время грудного вскармливания ребенка.



"Само собой, я выезжаю пока на генах и на том, что кормлю грудью, а этот процесс требует много калорий. Так вот, чтобы окончательно не скатиться в углеводную пропасть, (а то уже стало нормой перекусывать и багетом со сгущенкой), я решила заказывать еду на дом. Когда режим пока не восстановлен, ведь я всецело завишу от прихотей Родиона, я своему рту не хозяйка. И вот уже неделю я вообще не заморачиваюсь о еде. Сервис доставки индивидуального питания привозят каждый день новые наборчики, составленные по моим пожеланиям. Учитывают и мою непереносимость лактозы, и лактацию, за всю неделю ни одно блюдо не повторилось. Всё настолько разное и интересное, что вроде как я и ем постоянно (5 раз в день), но и успеваю проголодаться и удивиться разнообразию блюд", - поделилась Василиса.

Фолловеры оценили честность и успехи звезды и подбодрили ее в комментариях.