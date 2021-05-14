Василиса Фролова впервые вышла в свет с отцом своего ребенка
Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, впервые появилась на публике со своим возлюбленным и отцом своего сына. Она посетила церемонию вручения премии YUNA 2021 и позировала на красной дорожке вместе с телепродюсером Дмитрием Котеленцем.
Фото и видео пары с мероприятия опубликовало издание Viva.
Отметим, что имя своего избранника и отца ее сына 43-летняя Фролова рассекретила как только малыш появился на свет. Однако они впервые вышли в свет вместе.
Для светского выхода Василиса выбрала эффектный клетчатый лук от украинского дизайнера LITKOVSKAYA - юбку в пол и пиджак с объемными плечами. Она дополнила образ светлыми остроносыми туфлями на небольшом каблуке и черным клатчем. Волосы ведущая собрала в хвост, а в качестве украшений отдала предпочтение массивными серьгам-кольцам.
Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец посетили церемонию премии YUNA 2021 (фото: viva.ua)
Ее возлюбленный Дмитрий Котеленец появился перед камерами в классическом черном костюме и белой рубашке, а также темных очках.
Пара вела себя довольно сдержанно на публике.
Отметим, что Фролова довольно быстро вернула себе былые формы после родов.
Василиса Фролова появилась на красной дорожке в стильном клетчатом наряде (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Напомним, Василиса Фролова впервые показала лицо сыночка Родиона, когда ему исполнился месяц и умилила снимком малыша в костюме Микки Мауса.