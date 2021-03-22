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Вау-эффект: находчивая Леся Никитюк научила "делать" мгновенный мейкап

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 22:05
Вау-эффект: находчивая Леся Никитюк научила "делать" мгновенный мейкап Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк решила устроить себе весенний отпуск в Египте и теперь буквально забрасыает поклонников свежими фото и видео. Она демонстрирует точеную фигуру на пляже и устраивает фотосеты в купальнике. Но в этот раз Леди Ле она показала, как умеет преображаться за считанные секунды.

На странице в Instagram она разместила короткое "обучающие" видео, как без особых усилий "сделать" макияж.

Не накрашенная Леся в одной рубашке показала содержимое своей косметики, а затем "занырнула" в в свой рассыпанные на столе косметические средства и появилась "при параде" - с аккуратным и вечерним макияжем.

"Сервіс Makeup від Лесічки. Швидко, зручно, якісно! Запис в дірект", - дала короткое "объявление" ведущая и показала впечатляющие результаты мгновенного перевоплощения.

Поклонницы Леси заверили, что хотели бы тоже иметь такую супер-способность и сообщили ей, чтои без косметики она выглядит шикарно.

  • Без макияжа тоже красивая!
  • Какая же классная!
  • Мечта
  • Всем бы так
  • Вот бы так каждое утро
  • Леся, это просто вау-эффект
  • Леся, обожаю тебя за твой юмор

Стоит отметить, что в Египте Леся отдыхает в компании друзей. Они решили не проводить все время в отеле, а съездить на экскурсию в Хургаду с гидом и даже сделать полезные покупки.

Напомним, что ранее Лесе Никитюк прямо на сцене после зрелищного номера признались в любви и подарили кольцо.

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