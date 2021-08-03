Очень важная работа: Саша Чемеров выпустил долгожданную песню, которая пронизывает душу

Лирика песни насквозь пронизывает душу слушателя глубиной сложных и актуальных тем, закодированных в простые и понятные слова для каждого.

"Я написал эту песню в Лос-Анджелесе в 2016 году и сразу выложил лайв-видео куплета и припева в Facebook. За несколько суток пост посмотрели более двадцати тысяч человек и распространило около трехсот. "Маму" я играл вживую еще несколько раз в течение следующих двух лет и все, кто слышал песню, просили записать студийную версию. Люди начали делать каверы, почти во всех городах Украины, где играют уличные музыканты, время от времени звучит "Мама". Получилось так, что песня стала хитом в узких кругах, еще до релиза, но я хотел бы, чтобы "Маму" услышало как можно больше людей", - комментирует артист.

Саша Чемеров (фото: пресс-служба артиста)

Но эта песня не о матери, а о состоянии человека, который пережил испытание любовью и ненавистью, счастьем и предательством, о потере ощущения дома.

Герой песни констатирует сложность своего выбора, обращаясь к самому родному человеку, который привел его в этот мир.

"Для меня это очень важная и личная работа, в ней зашит очень глубокий смысл, так сказать, сухие мужские слезы. И я уверен, что многим "Мама" отзовется в сердце", - добавляет Чемеров.



Добавим, что уже 8 августа Чемеров сыграет эту песню вживую на фестивале "Бандерштат" в Луцке.