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Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

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Четверг 23 сентября 2021 08:38
Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Многие путают типы кожи с ее состоянием. Для некоторых сложно самостоятельно определить ее задачи, но от того, насколько правильно мы это делаем, зависит эффективность подобранного ухода, а значит – результат.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram решила расставить точки над "i", поэтому научила разделять понятия "состояние", "типы кожи", "задачи" и делать самодиагностику.

Типы кожи - это то, что дано нам от природы. Тип кожи не меняется в течение жизни.

Если у вас жирная кожа летом, то и зимой она тоже будет жирной, даже если в этот период она у вас сохнет, шелушится, ее стягивает. Это означает, что ваша жирная кожа в обезвоженном состоянии.

Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Состояние кожи - это то, на что мы можем влиять (в отличии от типа). Наша цель - разумеется, хорошее состояние кожи. То есть отсутствие высыпаний, угрей, сухости, тусклости и тд.

Неправильный уход, его отсутствие, образ жизни, питание, внешние факторы (экология, погодные условия) оказывают влияние на состояние кожи. Правильно заботясь о ней, мы способны достичь нашу.

Задачи кожи - это то, какой результат вы хотите получить. Это важный пункт. Часто человеку сложно определить тип и состояние кожи, однако, правильно определив свои задачи, картина становится понятна.

Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, что ранее косметолог Евгения Седина дала пошаговую инструкцию осеннего ухода за кожей.

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косметология Уход за кожей Уход за лицом
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