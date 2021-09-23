Важно понимать: косметолог научила безошибочно определять потребности кожи

Многие путают типы кожи с ее состоянием. Для некоторых сложно самостоятельно определить ее задачи, но от того, насколько правильно мы это делаем, зависит эффективность подобранного ухода, а значит – результат.

Типы кожи - это то, что дано нам от природы. Тип кожи не меняется в течение жизни.

Если у вас жирная кожа летом, то и зимой она тоже будет жирной, даже если в этот период она у вас сохнет, шелушится, ее стягивает. Это означает, что ваша жирная кожа в обезвоженном состоянии.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Состояние кожи - это то, на что мы можем влиять (в отличии от типа). Наша цель - разумеется, хорошее состояние кожи. То есть отсутствие высыпаний, угрей, сухости, тусклости и тд.



Неправильный уход, его отсутствие, образ жизни, питание, внешние факторы (экология, погодные условия) оказывают влияние на состояние кожи. Правильно заботясь о ней, мы способны достичь нашу.



Задачи кожи - это то, какой результат вы хотите получить. Это важный пункт. Часто человеку сложно определить тип и состояние кожи, однако, правильно определив свои задачи, картина становится понятна.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)