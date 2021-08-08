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Важное правило: Кухар в прозрачном платье рассказала, как сохранить романтику в отношениях

Новина українською →
Мальдивы, Воскресенье 08 августа 2021 16:31
Важное правило: Кухар в прозрачном платье рассказала, как сохранить романтику в отношениях Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Марина Настевич

Балетная пара Екатерины Кухар и Александр Стоянов отдыхают на Мальдивах, где не только загорают на пляже, а и активно и интересно проводят время - к примеру, танцовщик поймал на рыбалке акулу! Однако сжалился и отпустил ее обратно в море, ведь этот вид акул не опасен для людей. Балерина же заворожила эффектным видео с пляжа и рассказала, как им с любимым удается сохранять романтику в браке.

Атмосферным роликом, сделанным на закате, Кухар поделилась в своем Instagram.

Екатерина в белм купальнике и надетом сверху прозрачном светлом платье грациозно идет по песку, где на фоне океана стоит накрытый на двоих столик, а также увешанное фонарями дерево. Все это создает невероятно романтичную атмосферу.

Украинская прима раскрыла секрет, как же им с мужем удается сохранять свежесть и страсть в отношениях после многих лет брака.

"Величайшее из всего, чему ты можешь научиться в этом мире - любить и быть любимым…". Как важно уметь сохранять романтику в отношениях, особенно, когда вы вместе долгое время. Я читаю вопросы в direct и часто их контекст таков: мы с Александром выглядим как пара, которая всегда в конфетно-букетном периоде, а как же нам это удаётся? Уж поверьте, не всегда", - поделилась Кухар.

По словам звезды, для этого необходимо прилагать усилия, а также не быть эгоистом и уметь отдавать.

"Отвечу: это состояние даётся нам только благодаря приложенным усилиям и работе внутри отношений! Помимо везения в вопросе "встретить своего человека", есть одно важное правило: не играть в одни ворота. Каждый шаг должен сопровождаться шагом навстречу, чтобы избежать дисбаланса. Научиться в этом мире любить и быть любимым = научиться не только принимать, но и отдавать. ЛЮБОВЬ не терпит эгоизма, она живет в активном своём проявлении и жизненно необходимом - делать друг друга счастливыми!" - поделилась опытом и мудростью балерина.

Фолловеры восхитились мудростью и красотой Кати и оставили ей много теплых отзывов.

  • Красота
  • Волшебно
  • Як це гарно
  • Замечательный пост, полностью согласна
  • Такая атмосфера
  • Катя, Вы здесь такая романтичная
  • Божественно
  • Смотрю это видео как красивое кино
  • Афродита!!!
  • Талантливый человек,талантлив во всём .Вы красивая,умная и мудрая
  • Катенька, так от души сказано. Вы невероятно нежная и женственная
  • Мудрые слова мудрой женщины!

Напомним, ранее муж Екатерины Кухар Александр Стоянов раскрыл подробности волшебной ночи с ней на Мальдивах.

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Екатерина Кухар Александр Стоянов
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