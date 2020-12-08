Вчера не мой, сегодня мой: Слава Каминская спровоцировала сеть фото с бывшим, он не смолчал

Экс-супруг певицы прокомментировал их совместный снимок

Слава Каминская из группы НеАнгелы недавно отметила 5-летие дочери. На празднике также присутствовал экс-супруг певицы, пластический хирург Эдгар Каминский, с которым артистке удалось сохранить теплые и дружеские отношения даже после развода. Певица признавалась, что ей непросто было отпустить обиды, но она нашла в себе мудрость преодолеть разногласия ради детей. Слава в день рождения дочери поблагодарила Эдгара за замечательных детей, рожденных в любви, а позже опубликовала в Instagram совместное фото, которое вызвало у подписчиков звезды бурю эмоций. Под снимком появился и комментарий экс-супруга артистки.

Слава нежно обнимает Эдгара за плечо, а он что-то сосредоточенно рассматривает в телефоне.

"Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда двое людей дарят друг другу смысл жизни — детей — они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять", – подписала она снимок.

Слава и Эдгар раззадорили сеть общим фото (фото: instagram.babaslavka)

Поклонники тут же предположили, что экс-супруги могут воссоединиться, но нашлись и те. Кто стал критиковать позицию Славы и обвинять ее в том, что она слишком много времени уделяет рассуждениям о бывшем и не упускает возможность засветиться с ним.

Певица стала отвечать на критические сообщения довольно резко. Она уточнила, что рядом с ней уже есть любимый мужчина. Но позже вспыхнула в ответ на один из критических комментариев. Кто-то из пользователей сети отметил, что сразу после расставания певица нелестно отзывалась об экс-супруге.

"Вчера не мой, сегодня мой. Жизнь непредсказуема", – оставила она провокационный ответ.

Скриншот комментариев

Под совместным фото Каминский тоже решил прокомментировать кадр и расставить точки над "і".

"Давай договоримся хоть в следующем году ты выберешь хорошее общее фото. Уже вижу полно комментариев от "психологов", но никто не знает, что на самом деле выбираем цвет для твоего Urus", - написал он. Слава тут же отреагировала: "У меня весь вечер сегодня посвящен психиатрии. А фото это единственное со вчера. Так что выбор невелик. "Папа работает, мама красивая".

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Эдгар Каминский высказался о причинах развода со Славой.