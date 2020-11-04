Вчера я стала женой: перед Могилевской встал на колено мужчина (видео)

Наталья Могилевская получила мистическое кольцо из рук Графа Дракулы

Наталья Могилевская призналась в чувствах судье "Танцев со звездами" 90-летнему Григорию Чапкису. Они исполнили совместный номер на шоу, заодно презентовав коллаборацию на хит "Місяць" с блогерами Ulove Home и Даней Вегасом, известным по сериалу "Школа".

В какой-то момент к Могилевской присоединился балетмейстер Григорий Чапкис, который встал на колено перед певицей и надел ей на безымянный палец кольцо в виде черного тарантула. Роль священника, благословляющего брак, сыграл Даня Вегас.

Позже Могилевская описала в своем Instagram восхищение своему "мужем на Хэллоуин".

"Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! В прямом эфире Хэллоуина на "Танцах со звездами". Моему мужу - 90, и он все еще прекрасно танцует, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина!" - высказалась певица.

Наталья Могливская стала "женой" Чапкиса на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Танці з зірками)

Позже певица назвала Чапкиса "мой бессмертный" и порадовалась, что благодаря образу на Хэллоуин сэкономила на макияже одного глаза.

"Мой Бессмертный! Его Великолепие и Кровавое Величество, Граф Дракула!

Спасибо за образы моему продюсеру. Экономия на втором глазе по макияжу!" - добавила она.

Напомним, что десятый эфир "Танцев со звездами" покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. При этом их вылет вызвал скандал.

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