Вдвойне красивая: Катя Осадча очаровала французским шиком посреди лавандового поля
Катя Осадчая наслаждается своим прекрасным положением и предпочитает не терять ни минуты – активная будущая мама много работает и продуктивно отдыхает, а также интересно проводит досуг и получает удовольствие от летних деньков. Очаровательная теледива решила собственными глазами увидеть знаменитые лавандовые поля неподалеку от Киева и устроила фотосет среди цветущей лиловой красоты.
Ведущая показала нежную и красочную фотосессию в Instagram.
Катя прогулялась по лавандовому полю, где устроила яркий летний фотосет. Она облачилась в белое платье-парашют с интересными элементами декора – карманами-обманками с кокетливыми черными контрастными замочками-кисточками. Волосы Катя собрала в хвост и надела кокетливую шляпку-канатье.
"Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва. Майже середина літа, а ще так багато не охоплених літніх розваг, сап борди ще в коморі, хоча з балансом зараз будуть проблеми", - с юмором нписала Катя.
Катя прогулялась по лавандовому полю (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники восхитились цветущим внешним видом беременной ведущей и не отпустили ее без комплиментов.
- Очень красиво
- Чудесно
- Катенька, как Вам идёт быть в положении. Всегда любуюсь
- Очаровательная
- Шикарная Екатерина
- Счастливая и красивая
- Вы невероятная
- Вдвойне красивая
- Вау, на этом фото прекрасно все
- Очень-очень красиво. Как же к лицу вам беременность
Напомним, что ранее Катя Осадчая в лавандовом платье в пол очаровала нарядным образом.