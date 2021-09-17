Вечер превратился в сказку: Анна Богдан покорила осенней романтикой с "Холостяком"
Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан, которая недавно призналась, что планирует завести детей с главным героем проекта, своим возлюбленным Михаилом Заливако, очаровала поклонников романтической фотосессией с ним.
Атмосферными кадрами с любимым девушка поделилась в Instagram.
На снимках влюбленные запечатлены в осеннем лесу - они идут в обнимку по живописной тропинке среди деревьев.
На Анне - трендовый бежевый тренч, из-под которого выглядывает черная юбка миди, а также грубые черные ботинки и такого же цвета шляпка. Михаил же отдал предпочтение черному костюму с серой рубашкой.
Анна Богдан и Михаил Заливако устроили романтическую съемку в лесу (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Богдан призналась, что любимый мужчина смог ее удивить и создал для нее сказочный вечер.
"Когда он может удивить. Интересные ощущения переполняют тебя, когда знаешь человека уже долгое время, видишь его счастливым, веселым, серьезным, злым, измученным и кажется, что тебя не удивить, но находишь такие моменты, когда твой любимый человек может открыться с неожиданной стороны. И сегодня на фотосессии я увидела своего Мишу с новой стороны. Он был невероятно нежным, искренним, его взгляд растапливал сердце, а прикосновения вызывали мурашки по телу. Этот вечер превратился в сказку, где главный герой покорил меня тем, насколько он может быть романтичным и как на камеру может показывать свои чувства", - откровенно поделилась девушка.
"Самому ой как нравится", - игриво написал в комментариях Заливако.
Фолловеры пришли в восторг от такой романтики и проявления чувств и оставили паре много теплых слов.
- Чудесные, фото как с картинки
- Класс, какие волшебные кадры. Прям чувствуется любовь и нежность. Счастья Вам!
- Классные! Искренне желаю вам счастья и сохранить все ваши чувства
- Какие счастливые и красивые!!!
- Очень авторская фотосессия, как живопись
- Красивая пара, что там говорить
- Він просто щиро закоханий
- Фото нереальні просто, немов кадри із журналу
- Как какой-то старый романтичный фильм, очень круто
- Ви неймовірно органічні і закохані
- Ви ніби з XVlll століття, така загадковість, круто, гарно. Вірю в ваші почуття
Напомним, ранее победительница "Холостяка 11" Анна Богдан раскрыла секрет поддержания огня в паре.