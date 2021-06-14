ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мир

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 09:37
Вечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мир Григорий Чапкис (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)
Автор: Lite

В минувшие выходные стала известна печальная новость - ушел из жизни один из самых талантливых и узнаваемых хореографов страны Григорий Чапкис.

Подробности события прессе рассказал его сын Грег.

По словам мужчины, в последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия и жена Мила. Причины смерти естественные - танцор скончался от старости, но до последнего держался в бодром расположении духа.

Вечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мирВечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мирВечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мирГригорий Чапкис в молодости (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)

Несмотря на то что в последнее время здоровье танцора сильно пошатнулось, он оставался активным и старался уделять внимание семье и профессиональной деятельности. Всегда веселый, позитивный и энергичный, именно таким он запомнится украинцам. Вспоминаем жизнеутверждающего и вечно молодого Григория Чапкиса, который своими танцами покорил весь мир!

Легендарный повзунець Чапкиса в ансамбле Вирского (1958)

Чапкис умел невозможное

Чапкис танцует в 88

Мастер-класс хореографа в 2012-м году

Мастер-класс Григория Чапкиса в 2015-м году

Выступление легендарного хореографа на "Танцах со звездами"

Ранее мы вспоминали и другие яркие выступления маэстро в честь его 91-летия.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса хореограф танцор Григорий Чапкис
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам
Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам