Вечно молодые: Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Ума Турман и другие 50-летние звезды, которые обманули время

Знаменитости умеют удивлять. И одно из главных их оружий - неувядающая красота. Порой при взгляде на ту или иную звезду кажется, что она и вовсе остановила время. Не верите? Тогда изучите нашу подборку знаменитых красавиц, которые в 2020-м году отметили 50-летний юбилей.

Среди наших героинь - личности действительно культовые. Наоми Кэмпбелл, Ума Турман, Рейчел Вайс, Клаудиа Шиффер… Каждая из них с возрастом не только не потеряла очарование, а, напротив, стала еще более привлекательной благодаря особому шарму зрелости. Они блистают на подиумах наравне с юными коллегами, снимаются в откровенных рекламных кампаниях, ведут свои блоги в сети Instagram… А еще - делятся секретами красоты и действительно мудрыми советами.

К примеру, Наоми Кэмпбелл уверяет, что своей красотой обязана, в первую очередь, особой системе питания и регулярным тренировкам. Но и о том, что посещает специалистом из бьюти-индустрии, она не умалчивает. Клаудиа Шиффер старается обходиться минимумом косметики, а также обожает спа-процедуры. А Ума Турман и вовсе уверена: нет ничего лучше, чем быть собой.

"Раньше я часто красила волосы, но с недавних пор решила отращивать свои. Сейчас мне как никогда хочется быть собой. Согласитесь, в юности мы часто и совершенно напрасно бываем недовольны своей внешностью... Здорово, что с возрастом многое переоценивается, и ты можешь позволить себе относиться к ним гораздо спокойнее", - поделилась как-то любимица Квентина Тарантино.

Звездные красавицы, которым не дашь 50 (фото: instagram.com/naomi; instagram.com/claudiaschiffer; instagram.com/flotus; instagram.com/dior; скрин instagram.com/jenniferconnelly_; instagram.com/_rachel.weisz_)

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