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Вечно молодые: Ольга Сумская взволновала эксклюзивным фото в "хищном" бикини с мужем

Новина українською → Воскресенье 31 января 2021 15:38
Вечно молодые: Ольга Сумская взволновала эксклюзивным фото в "хищном" бикини с мужем Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Lite

Ольга Сумская не перестает очаровывать поклонников неувядающей красотой. Актриса уверяет – она не прибегала к пластике, максимум, на который решилась звезда, - уколы красоты. Она сетует на то, что даже на походы к косметологу у нее часто нет времени, но это не мешает Ольге быть всегда на высоте! Так, актриса показала снимок из семейного альбома, на котором позировала в бикини в компании мужа Виталия Борысюка.

Соблазнительным раритетным снимком Сумcкая поделилась в Instagram. Ольга изображена на пляже в леопардовом бикини, бейсболке, с серьгами-кольцами в ушах и мобильным телефоном в руке. Рядом с ней позирует эффектный муж.

"Романтика... Бердянск...Еще до Инста .. Пробуем с Виталием первые мобилки", - оставила описание под кадром звезда.

Вечно молодые: Ольга Сумская взволновала эксклюзивным фото в &quot;хищном&quot; бикини с мужем

Ольга с мужем поделилась фото из семейного архива (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники оценили эффектный уникальный снимок из семейного архива Ольги.

  • Такие красивые и вечно молодые
  • Очень красивая пара. Была, есть и будет
  • Какие вы красивые
  • Классные и тогда, и сейчас!
  • А пара ваша самая обоятельная и привлекательная!
  • Яркие, красивые, жизнерадостные и веселые люди! Настоящие
  • Красивые и молодые!
  • Красивые счастливые люди
  • Красавцы, время над Вами не властно!

Кстати, Ольга Сумская недавно показала свои детские фото. Поклонники отметили, что годы не властны над актрисой, и она по-прежнему очаровывает красотой и молодостью.

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