Она ведьма? MamaRika показала фигуру в белье через неделю после родов

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) совсем недавно впервые стала мамой - 2 августа она родила сыночка. Роды были непростыми и артистке пришлось делать кесарево сечение. Сейчас она уже дома и наслаждается своей новой ролью, не забывая и о себе и своем теле.

В своем Instagram звезда показала, как выглядела ее фигура через неделю после родов.

MamaRika опубликовала два снимка, на которых продемонстрировала формы с разницей в неделю. На первом фото певица запечатлена еще беременной в бежевом белье, а на втором - спустя неделю после родов в черном нижнем белье.

Фигура знаменитости уже выглядит довольно подтянутой.

MamaRika поразила фигурой через неделю после рождения сына (фото: instagram.com/mamarika_official)

В подписи к публикации Анастасия рассказала, как ей удалось так быстро прийти в форму. Артистка поделилась, что нужно следить за питанием, а также носить специальный бандаж.

"Фото до та після родів з різницею в тиждень…Нічо Мамка, да? Ви запитаєте мене, як після пологів, так ще й після кесаревого розтину швидко повернутися в форму - а я вам відповім:

Не жерти шо дурна - притримуватися здорового харчування, як би не хотілося (особливо при ГВ)

Бути в русі постійно (хоча думаю у всіх так і є)

Не впадати у відчай, якщо реабілітація триває не так швидко, як хотілося б - дайте собі час відійти, в кінці кінців ви народили ЛЮДИНУ, а це подвиг!

Моє улюблене - носити 24/7 (окрім ночі) післяродовий бандаж. Він нереально круто та швидко підтягує м’язи живота, і я прям на очах бачу, як тануть розміри. Підходить він абсолютно всім,і в ньому дуже зручно та легко.

Кароч, полегшити собі життя в цей непростий період реально, а ще реально швидко влізти в свої улюблені джинси", - поделилась опытом певица.

Поклонники оценили успехи звезды и засыпали ее комплиментами, а некоторые в шутку поинтересовались, уж не ведьма ли она.