Ведущий "Холостячки" показал третьего сына и рассекретил его имя

Ведущий любовных шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник показал новое фото новорожденного сына и рассекретил, как назвали малыша. Он появился на свет 28 ноября и стал третьим мальчишкой в семье Григория и Кристины.

Так, на своей странице в Instagram телеведущий продемонстрировал невероятную нежность, с которой счастливые папа и мама, одетые в стиле family look, показывают нежные чувства к крохе-сыну.

"Александр Григорьевич Решетник", - лаконично подписал фото телеведущий.

Григорий и Кристина Решетник с сыном Александром (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Пользователи "взорвались" комментариями при виде такой милоты.

"Щирі вітання, міцного здоров‘я і позитиву.

Здоров'я вашому синочку, а також усій вашій родині.

Прекрасное имя, поздравляю вас!

Істинне щастя. Нехай ваш Олександр-ангелик росте здоровим, щасливим. Хай береже Вас усіх Господь Бог", - пишут подписчики телеведущего.

В семье телеведущего и его жены Кристины уже воспитывается двое подросших сыновей. Пара Решетников - одна из самых крепких в мире селебретис. Они познакомились на работе и поженились в 2010-м, а в 2013-м в семье родился первенец.

Отметим, что третью беременность Григорий и Кристина скрывали долгое время. На всеобщее обозрение супруга телеведущего выставила уже очень круглый животик. Тогда поговаривали, что в семье может родиться девочка.

Ранее мы писали, что шоу "Холостячка" покинул один из фаворитов проекта, которому уже успели приписать закадровый роман с Ксенией Мишиной.