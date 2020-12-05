ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ведущий "Холостячки" показал третьего сына и рассекретил его имя

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 14:25
Ведущий "Холостячки" показал третьего сына и рассекретил его имя Григорий Решетник и Ксения Мишина (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Светлана Мащенко

Ведущий любовных шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник показал новое фото новорожденного сына и рассекретил, как назвали малыша. Он появился на свет 28 ноября и стал третьим мальчишкой в семье Григория и Кристины.

Так, на своей странице в Instagram телеведущий продемонстрировал невероятную нежность, с которой счастливые папа и мама, одетые в стиле family look, показывают нежные чувства к крохе-сыну.

"Александр Григорьевич Решетник", - лаконично подписал фото телеведущий.

Ведущий &quot;Холостячки&quot; показал третьего сына и рассекретил его имя

Григорий и Кристина Решетник с сыном Александром (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Пользователи "взорвались" комментариями при виде такой милоты.

  • "Щирі вітання, міцного здоров‘я і позитиву.
  • Здоров'я вашому синочку, а також усій вашій родині.
  • Прекрасное имя, поздравляю вас!
  • Істинне щастя. Нехай ваш Олександр-ангелик росте здоровим, щасливим. Хай береже Вас усіх Господь Бог", - пишут подписчики телеведущего.

В семье телеведущего и его жены Кристины уже воспитывается двое подросших сыновей. Пара Решетников - одна из самых крепких в мире селебретис. Они познакомились на работе и поженились в 2010-м, а в 2013-м в семье родился первенец.

Отметим, что третью беременность Григорий и Кристина скрывали долгое время. На всеобщее обозрение супруга телеведущего выставила уже очень круглый животик. Тогда поговаривали, что в семье может родиться девочка.

Ранее мы писали, что шоу "Холостячка" покинул один из фаворитов проекта, которому уже успели приписать закадровый роман с Ксенией Мишиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украине выздоровевших от COVID-19 снова больше, чем заболевших
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Украине выздоровевших от COVID-19 снова больше, чем заболевших