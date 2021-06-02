Веет счастьем: Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка
Василиса Фролова в марте впервые стала мамой – ведущая родила сыночка, которого назвала Родион. Позже она рассекретила имя отца малыша – им оказался креативный продюсер Дмитрий Котеленец. Счастливая мама с первых дней постит фото своего первенца в сети и умиляет фолловеров, правда, находятся и критики, но Василиса умеет дать им отпор.
Так, на новом снимке в Instagram она позирует в белом удобном натуральном белье, держа на руках крошку Родиона.
Стоит отметить, что стройна мамочка выглядит просто превосходно и счастливо искренее улыбается в камеру.
"Сама одетая, а ребенка голым таскает". Разделась спецом для таких комментаторов", - с юмором подписала фото Василиса.
Василиса Фролова очаровала фото с маленьким Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Многодетная мама и ведущая Валентина Хамайке поспешила прокомментировать пост коллеги: "Аа, класс!" Другие подписчики Фроловой также пришли в восторг от атмосферного кадра и отметили, что Родион заметно подрос
- Какая невероятная энергия и такие красивые!
- Какой прекрасный кадр
- Растет малыш
- Лапулька какой!
- Какой же он красавчик! От всех фото веет настоящим счастьем! Ну мама у него красавица, это знают все
- Радость мамина
- Ребенку быть голым - самое оно
- Сколько эмоций на фото
Напомним, что в мае Василиса Фролова впервые вышла в свет с отцом своего сына после появления малыша на свет.