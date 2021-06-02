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Веет счастьем: Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка

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Среда 02 июня 2021 17:27
Веет счастьем: Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Василиса Фролова в марте впервые стала мамой – ведущая родила сыночка, которого назвала Родион. Позже она рассекретила имя отца малыша – им оказался креативный продюсер Дмитрий Котеленец. Счастливая мама с первых дней постит фото своего первенца в сети и умиляет фолловеров, правда, находятся и критики, но Василиса умеет дать им отпор.

Так, на новом снимке в Instagram она позирует в белом удобном натуральном белье, держа на руках крошку Родиона.

Стоит отметить, что стройна мамочка выглядит просто превосходно и счастливо искренее улыбается в камеру.

"Сама одетая, а ребенка голым таскает". Разделась спецом для таких комментаторов", - с юмором подписала фото Василиса.

Веет счастьем: Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка

Василиса Фролова очаровала фото с маленьким Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Многодетная мама и ведущая Валентина Хамайке поспешила прокомментировать пост коллеги: "Аа, класс!" Другие подписчики Фроловой также пришли в восторг от атмосферного кадра и отметили, что Родион заметно подрос

  • Какая невероятная энергия и такие красивые!
  • Какой прекрасный кадр
  • Растет малыш
  • Лапулька какой!
  • Какой же он красавчик! От всех фото веет настоящим счастьем! Ну мама у него красавица, это знают все
  • Радость мамина
  • Ребенку быть голым - самое оно
  • Сколько эмоций на фото

Напомним, что в мае Василиса Фролова впервые вышла в свет с отцом своего сына после появления малыша на свет.

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