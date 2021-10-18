Вела переговоры: Ирина Билык рассказала о планах на третьего ребенка и внуках

51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, планирует ли стать мамой в третий раз. Сейчас звезда воспитывает двоих сыновей - 22-летнего Глеба и 6-летнего Табриза, причем младший был рожден при помощи суррогатной матери.

В инетрвью "Светской жизни" артистка рассказала, что хотела еще дочку и даже начала вести переговоры.

У Ирины был план завести третьего ребенка с помощью суррогатной мамы. Однако в итоге она все же отказалась от этой идеи.

"В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры. Казалось, я этого хочу. Но потом, когда пошли концерты и маленького сына я оставляла с нянями и братиком, я подумала, что это несправедливо - если третий ребенок просто станет заложником того, что я много работаю. Я решила, что останавливаюсь и все свои оставшиеся годы посвящаю только зрителям", - поделилась Билык.

Особой надежды на внуков у нее тоже нет, ведь ее старший сын Глеб - чайлдфри. Хотя, возможно, что он возьмет малыша из Африки.

"Вместе со своей девушкой они пока не мечтают о детях. Говорят, что возможно из Африки привезут себе ребенка. Потому что очень много детей без родителей, голодают, им плохо", – рассказала Ирина.

Сыновья Билык Глеб и Табриз отлично ладят (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Что ж, она и не против.



"Я сказала: "Это ваша жизнь, берите хоть из Африки, хотя где угодно. Я буду любить любого ребенка", - отметила певица.

Билык также поделилась, что ее 6-летний сын Табриз сейчас ходит в подготовительный класс. Артистка уже выбрала школу, в которой мальчик будет учиться, и это будет особое учебное заведение.

"Это будет школа по советам Монтессори. Мне интересно, какой будет человек после такой школы, где учат не только плюсы и минусы, а также обучают жизни. Например, как помыть посуду, постирать. Рассказывают все, что потребуется им во взрослой жизни", - поделилась звездная мама.

Ирина Билык с младшим сыном Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)