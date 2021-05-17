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Великолепна: Кендалл Дженнер похвасталась роскошным телом на горячем фото

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США, Понедельник 17 мая 2021 18:34
Великолепна: Кендалл Дженнер похвасталась роскошным телом на горячем фото Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер - одна из самых популярных моделей в мире и самых скрытных сестер знаменитого семейства. Девушка не так часто делится своими фото, а потому они всегда вызывают немалый интерес среди фолловеров.

В этот раз она удивила новым фото, на котором позирует в кроп-топе.

Кендалл Дженнер знает, что вязаный кроп-топ - самая модная вещь сезона, а потому смело надела его на выход. Дополнили наряд черная юбка с высокой посадкой. Из аксессуаров она выбрала чокер и несколько колец. Модель прихватила с собой и сумочку-багет - еще один тренд этого сезона.

Великолепна: Кендалл Дженнер похвасталась роскошным телом на горячем фотоКендалл Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Она позирует с текилой собственного производства, заодно рекламируя свой товар. И выглядит при этом невероятно стильно и соблазнительно. Топ обнажил плоский животик Кендалл, над которым она упорно трудилась в спортзале. А его оттенок подчеркнул золотистый загар кожи супермодели.

"О, да", "Детка, ты супер", "Вау, ты такая красивая", "Восхитительна", "Лучшая", - пишут ей фанаты.

Ранее мы писали, какое платье стоит купить этим летом по примеру Кендалл.

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