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В велосипедках и топе: Кендалл Дженнер в облегающем наряде восхитила точеной фигурой

Новина українською → США, Вторник 27 апреля 2021 20:27
В велосипедках и топе: Кендалл Дженнер в облегающем наряде восхитила точеной фигурой Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер обожает спорт, а также соблазнительные наряды для тренировок. Их 25-летняя звезда часто демонстрирует в своем блоге.

Новый образ она выбрала в сочных весенних оттенках. И он невероятно к лицу супермодели!

Кендалл устроила фотосессию в новом костюме для йоги и занятий спортом. Стильный и соблазнительный ансамбль составили кроп-топ, сшитый наподобие верха от купальника, а также велосипедки - эти шорты по-прежнему на пике популярности. Волосы Кендалл собрала в хвост и заколола на затылке ультрамодной заколкой-крабиком.

В велосипедках и топе: Кендалл Дженнер в облегающем наряде восхитила точеной фигуройВ велосипедках и топе: Кендалл Дженнер в облегающем наряде восхитила точеной фигуройВ велосипедках и топе: Кендалл Дженнер в облегающем наряде восхитила точеной фигуройКендалл Дженнер в новом спортивном наряде (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель сидит на полу с красками всех оттенков зеленого, палитрой и кистями - девушка продемонстрировала еще один свой талант, художественный. Ну и конечно же, свою фигуру.

Кендалл недаром пропадает в спортзале: специальные упражнения на все группы мышц, которые выполняет она под руководством тренера, сделали ее фигуру просто совершенной. Длинные стройные ноги, железный пресс, упругие ягодицы и точеные руки - Кендалл выглядит, словно Барби. С этой известной куклой и сравнили ее подписчики. Заодно они написали и массу других комплиментов.

Также Кендалл недавно показала свое роскошное тело в откровенном бикини.

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