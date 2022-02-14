Венсан Кассель поделился редкими фото с Тиной Кунаки в честь Дня всех влюбленных
Знаменитости не упускают возможности порадовать своих фанатов романтичными кадрами. Так, французский актер Венсан Кассель тоже не остался в стороне от Дня всех влюбленных.
Он сделал трогательный пост, в котором отразился весь спектр эмоций одной из самых любимых звездных пар.
Вместе со своей молодой женой Тиной Кунаки он позирует на яхте. На первых кадрах девушка хмурится и смотрит в сторону, на других уже смеется и обнимает любимого.
Галерею Венсан подписал, используя не только слова любви, но и эмодзи в виде сердечка шоколадного оттенка. Что само по себе также весьма романтично. Тина сделала репост в свой блог, поздравив Венсана с 14 февраля.
Венсан Кассель и Тина Кунаки на новых фото (фото: instagram.com/vincentcassel)
Тина позирует в купальнике и костюме тропической расцветки: прозрачном топе и мини-юбке. А Венсан – в оранжевых плавках с крупными лилиями. Пара выглядит, как всегда – невероятно экзотично и романтично.
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