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Вера Брежнева сделала новогоднее признание: раньше я любила поесть

Новина українською → Вторник 05 января 2021 13:55
Вера Брежнева сделала новогоднее признание: раньше я любила поесть Вера Брежнева удивила своим признанием (фото: facebook.com.BrezhnevaVera)
Автор: Людмила Жукова

Популярная певица и жена Константина Меладзе Вера Брежнева решила после празднования Нового года сделать признание перед своими поклонниками. Она сообщила, что новый темп жизни, связанный с пандемией ей начинает нравится. Раньше в это время были многочисленные гастроли, а теперь осталось время на семью.

Брежнева написала очень трогательный пост на своей странице в Instagram.

"Мне определенно нравится эта скорость и внутреннее состояние в ней. Время на себя, семью, друзей. Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом. Хотя раньше я просто любила поесть и поспать", - поделилась певица.

Вера Брежнева сделала новогоднее признание: раньше я любила поестьВера Брежнева поделилась откровенным (фото: instagram.com/ververa)

В комментариях признание Веры вызвало большой резонанс. Поклонники начали делиться своими эмоциями и впечатлениями, а также сделали звезде массу комплиментов.

  • Для кого как. Для меня это время прежде всего для генеральной уборки по квартире и для похода по гостям.
  • Как можно быть такой нереально красивой Vera, шикарная блондинка.
  • Вера Брежнева, вы лучшая красавица, необыкновенная на свете женщина как прекрасная принцесса.
  • Желанная какая!
  • Красавица!
  • Вера, с новым годом, счастья, здоровья, хорошего творчества в 2021 году, пусть он будет лучше предыдущего.

Как мы ранее писали, украинская певица Вера Брежнева сильно похудела и похвасталась новой фигурой в соцсетях.

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