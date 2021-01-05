Вера Брежнева сделала новогоднее признание: раньше я любила поесть
Популярная певица и жена Константина Меладзе Вера Брежнева решила после празднования Нового года сделать признание перед своими поклонниками. Она сообщила, что новый темп жизни, связанный с пандемией ей начинает нравится. Раньше в это время были многочисленные гастроли, а теперь осталось время на семью.
Брежнева написала очень трогательный пост на своей странице в Instagram.
"Мне определенно нравится эта скорость и внутреннее состояние в ней. Время на себя, семью, друзей. Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом. Хотя раньше я просто любила поесть и поспать", - поделилась певица.
Вера Брежнева поделилась откровенным (фото: instagram.com/ververa)
В комментариях признание Веры вызвало большой резонанс. Поклонники начали делиться своими эмоциями и впечатлениями, а также сделали звезде массу комплиментов.
- Для кого как. Для меня это время прежде всего для генеральной уборки по квартире и для похода по гостям.
- Как можно быть такой нереально красивой Vera, шикарная блондинка.
- Вера Брежнева, вы лучшая красавица, необыкновенная на свете женщина как прекрасная принцесса.
- Желанная какая!
- Красавица!
- Вера, с новым годом, счастья, здоровья, хорошего творчества в 2021 году, пусть он будет лучше предыдущего.
Как мы ранее писали, украинская певица Вера Брежнева сильно похудела и похвасталась новой фигурой в соцсетях.