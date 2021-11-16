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Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет: "казалось, что готова"

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 09:37
Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет: "казалось, что готова" Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

39-летняя украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас замужем за российским продюсером Константином Меладзе, откровенно рассказала о личной жизни и вспомнила, как впервые стала матерью в 19 лет.

Как призналась артистка в программе "ЖВЛ", тогда она считала, что абсолютно готова к материнству.

Брежнева - мама двух дочерей. Соня появилась на свет в отношениях с Виталием Войченко. Сейчас девушке уже 20 лет. Младшей дочери Саре – 11. Она родилась от Михаила Кипермана. Поп-дива рассказала, что всегда мечтала о счастливой семье.

В 2001 году она родила первенца - самой Вере было 19 лет.

"Я очень хотела ребенка. Плюс встретила парня, он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочла в книге. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова. А сейчас я смотрю… вот моей Соне ребенка маленького…", - поделилась исполнительница.

Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет: &quot;казалось, что готова&quot;

Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей (фото: instagram.com/ververa)

Раньше певица переживала, что в силу занятости не может достаточно времени уделять детям. Но сейчас она изменила свое мнение, хотя и признает, что допускала ошибки в воспитании.

"Я думаю, что была чрезмерно строга со своей дочерью, как-то нас папа так воспитывал. И мне казалось, что это правильный подход. И сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок... Я уделяю столько времени детям, сколько могу уделить", - призналась Брежнева.

С нынешним супругом Меладзе у них нет общих детей, однако это не мешает им быть счастливыми. Вера призналась, что чувствует себя как за каменной стеной.

"Мы нормальная семья. Иногда мы не можем позволить открытое проявление чувств... Романтика необходима! Задача двоих людей – сохранить флер букетно-конфетного периода на всю длительность отношений. Я вернула все свои навыки готовки, я так себя хорошо почувствовала!" - рассказала артистка.

Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет: &quot;казалось, что готова&quot;

Пока что ни одну из дочерей Веры не прельщает шоу-бизнес и они не стремятся к публичности. 20-летняя Соня учится и живет в США и мама спокойно отпустила ее, стараясь навещать при любой возможности.

"Им не нравится эта публичность! И были у Сони несколько раз в комментариях люди, которые писали ей негатив, и она говорит: "Мама, как ты все это выдерживаешь?!" – поделилась певица.

Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет: &quot;казалось, что готова&quot;Вера Брежнева со старшей дочерью Соней выглядят как сестры (фото: instagram.com/ververa)

Ранее мы писали, что Меладзе и Брежнева переехали в заоблачно дорогую квартиру в центре Киева.

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Вера Брежнева Константин Меладзе
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