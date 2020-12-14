Вера Брежнева сильно похудела и рассекретила свой настоящий вес

Украинская певица Вера Брежнева сильно похудела и похвасталась новой фигурой в соцсетях.

Экс-"ВИА Гра" показала в Instagram домашнее фото, на котором она предстала в лосинах и топе бежевого цвета. Очевидно, певица оделась так для тренировки.

"На домашнем #sundaymood. Кто угадает, чему улыбаюсь?" - подписала кадры Брежнева.

Певица выглядит счастливой, позируя на диване. А наряд подчеркивает ее пышную грудь и изгибы, которые стали заметно изящнее в последнее время.

В комментариях у певицы спросили, сколько она весит. На что Брежнева ответила что ее вес сейчас составляет 55 кг.

Вера Брежнева рассекретила свой вес (скрин: instagram.com/ververa)

Пользователи соцсети восхищаются цветущим видом звезды:

"Даже тут слишком красивая. Незаконно быть такой.

Вера Викторовна, а ты вообще стареешь?

Як завжди на висоті.

Фигура мечты.

Вера Брежнева - вы самая лучшая женщина, вы красотка.

Какая красавица, пример и вдохновитель, люблю", - пишут фолловеры.

Напомним, что певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. А после ухода из коллектива начала сольную карьеру. Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева долго отрицала свою женственность, но в определенном возрасте приняла женщину в себе.

Напомним, что недавно супруг певицы Константин Меладзе представил обновленный состав группы "ВИА Гра".