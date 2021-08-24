Верхом на косатке: солистка Go_A взбудоражила сеть редким фото в купальнике
Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе "Евровидение", Екатерина Павленко порадовала поклонников редким кадром - звезда показала фигуру в купальнике.
Горячим фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.
33-летняя Павленко сейчас отдыхает в Скадовске. На снимке она запечатлена в черном купальнике с сеточкой на лифе и солнцезащитных очках.
Певица оседлала надувную косатку в бассейне и соблазнительно выгнулась верхом на игрушке, томно приоткрыв губы.
Отметим, что Екатерина может похвастаться стройной и подтянутой фигурой - однако такие кадры большая редкость в ее аккаунте.
"Я и Анжела", - подписала снимок исполнительница.
Екатерина Павленко похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/monokatee)
Подписчики пришли в полный восторг от такого фото и засыпали артистку комплиментами - Анжелу тоже не обделили.
- Яка Анжела, коли там така файна Катерина
- Анжела супер, але її закриває світло від зірки
- Ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь! Крутезні!
- Вона неперевершена
- Дві красуні
- Катерино, ви неймовірна
- Ви з Анжелою круті та прекрасні
- Ну тут прям 10/10
- Анжела таки схудла
- Анжела крутая, но Катя ещё круче
- Нереально гарна Катруся і просто супер сексі
- Не пойму теперь, кто прекраснее, обе восторг
- Я умерла от красоты
Напомним, ранее солистка Go_A снялась в ярких образах для украинского глянца.