Верхом на косатке: солистка Go_A взбудоражила сеть редким фото в купальнике

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе "Евровидение", Екатерина Павленко порадовала поклонников редким кадром - звезда показала фигуру в купальнике.

Горячим фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

33-летняя Павленко сейчас отдыхает в Скадовске. На снимке она запечатлена в черном купальнике с сеточкой на лифе и солнцезащитных очках.

Певица оседлала надувную косатку в бассейне и соблазнительно выгнулась верхом на игрушке, томно приоткрыв губы.

Отметим, что Екатерина может похвастаться стройной и подтянутой фигурой - однако такие кадры большая редкость в ее аккаунте.

"Я и Анжела", - подписала снимок исполнительница.

Екатерина Павленко похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/monokatee)

Подписчики пришли в полный восторг от такого фото и засыпали артистку комплиментами - Анжелу тоже не обделили.