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Верхом на косатке: солистка Go_A взбудоражила сеть редким фото в купальнике

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 09:36
Верхом на косатке: солистка Go_A взбудоражила сеть редким фото в купальнике Екатерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee)
Автор: Марина Настевич

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе "Евровидение", Екатерина Павленко порадовала поклонников редким кадром - звезда показала фигуру в купальнике.

Горячим фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

33-летняя Павленко сейчас отдыхает в Скадовске. На снимке она запечатлена в черном купальнике с сеточкой на лифе и солнцезащитных очках.

Певица оседлала надувную косатку в бассейне и соблазнительно выгнулась верхом на игрушке, томно приоткрыв губы.

Отметим, что Екатерина может похвастаться стройной и подтянутой фигурой - однако такие кадры большая редкость в ее аккаунте.

"Я и Анжела", - подписала снимок исполнительница.

Верхом на косатке: солистка Go_A взбудоражила сеть редким фото в купальнике

Екатерина Павленко похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/monokatee)

Подписчики пришли в полный восторг от такого фото и засыпали артистку комплиментами - Анжелу тоже не обделили.

  • Яка Анжела, коли там така файна Катерина
  • Анжела супер, але її закриває світло від зірки
  • Ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь! Крутезні!
  • Вона неперевершена
  • Дві красуні
  • Катерино, ви неймовірна
  • Ви з Анжелою круті та прекрасні
  • Ну тут прям 10/10
  • Анжела таки схудла
  • Анжела крутая, но Катя ещё круче
  • Нереально гарна Катруся і просто супер сексі
  • Не пойму теперь, кто прекраснее, обе восторг
  • Я умерла от красоты

Напомним, ранее солистка Go_A снялась в ярких образах для украинского глянца.

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GO_A
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