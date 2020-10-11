Вернется ли Олег Винник на паркет? Организаторы Танцев со звездами приняли решение

Организаторы шоу приняли решение касательно возвращения Олега Винника

На шестом эфире шоу "Танцы со звездами" объявили, что Олег Винник дисквалифицирован вместе с партнершей Еленой Шоптенко из-за COVID-19. Участники проекта просили организаторов нарушить железное правило и вернуть Винника на паркет, и ему разрешили вернутся. Но певец отказался возвращаться на проект.

Винник заявил, что рад, что ему разрешили продолжить свое участие на проекте, но он долго не танцевал, и это было бы не справедливо по отношению к другим участникам шоу.

Первый раз пара танцевала не на паркете студии из-за гастролей украинского певца, а вот во второй раз пара не смогла продемонстрировать свой танец даже удаленно, поскольку заболела коронавирусной инфекцией.

При этом у Винника и Шоптенко болезнь протекала достаточно тяжело, поэтому ни о каких танцах речи не шла, да и врачи запретили им физические нагрузки.

Стоит отметить, что Олег Винник и Елена Шоптенко – не единственная танцевальная пара, которая заразилась коронавирусом во время своего участия в проекте. COVID-19 заставил дистанционно танцевать Ольгу Фреймут и Илью Падзина, а также Дарью Петрожицкую и Игоря Гелуненко.

Напомним, Елена Шоптенко рассказала, что у нее тяжело протекает болезнь. Она потеряла обоняние и вкус. Сначала она подумала это произошло потому, что она запшикала в нос сосудосуживающее лекарство, но потом тесты подтвердили COVID-19.

Ранее букмекеры назвали имя главного неудачника седьмого эфира шоу "Танцы со звездами". При этом специалисты провели ряд анализов.