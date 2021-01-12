Вернулась в детство: Ирина Билык поразила сеть схожестью с Алиной Гросу
Ирина Билык (nstagram.com/bilyk_iryna)
Ирина Билык недавно показала, как провожает со своими детьми 2020-й год. Певица запостила снимок в ярком розовом пуховике, желто-салатовая шапка и меховая сумка дополнили образ певицы.
Ирина фотографирует свою семью - старшего сына с его девушкой и младшего сына. Все они позируют на веселой новогодней локации.
А теперь Ирина, видимо, и сама решила вспомнить детство. При помощи приложения Билык вернулась в свои юные годы и... стала копией Алины Гросу. Это отметили фанаты под коротким роликом.
Ирина Билык (видео: instagram.com/bilyk_iryna)
- Увидела схожесть с Алиной Гросу
- Схожа на Гросу
- Реально похожа на маленькую Алинку
- Алина и Ирина
Алина Гросу и Ирина Билык (фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, что Билык недавно устроила среди фанатов опрос в своем микроблоге, она спросила, кто готов стать счастливым и удивила своим предложением