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Вернулась в детство: Ирина Билык поразила сеть схожестью с Алиной Гросу

Новина українською → Вторник 12 января 2021 12:17
Вернулась в детство: Ирина Билык поразила сеть схожестью с Алиной Гросу Ирина Билык (nstagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Ирина Билык недавно показала, как провожает со своими детьми 2020-й год. Певица запостила снимок в ярком розовом пуховике, желто-салатовая шапка и меховая сумка дополнили образ певицы.

Ирина фотографирует свою семью - старшего сына с его девушкой и младшего сына. Все они позируют на веселой новогодней локации.

А теперь Ирина, видимо, и сама решила вспомнить детство. При помощи приложения Билык вернулась в свои юные годы и... стала копией Алины Гросу. Это отметили фанаты под коротким роликом.

Ирина Билык (видео: instagram.com/bilyk_iryna)

  • Увидела схожесть с Алиной Гросу
  • Схожа на Гросу
  • Реально похожа на маленькую Алинку
  • Алина и Ирина

Вернулась в детство: Ирина Билык поразила сеть схожестью с Алиной ГросуАлина Гросу и Ирина Билык (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Билык недавно устроила среди фанатов опрос в своем микроблоге, она спросила, кто готов стать счастливым и удивила своим предложением

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