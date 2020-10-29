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Вернулась к мужу: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались после пары месяцев отношений

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 13:22
Вернулась к мужу: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались после пары месяцев отношений Брэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: Lite

Актер вновь одинок

Брэд Питт и Николь Потуральски – одна из самых обсуждаемых пар мирового шоу-бизнеса. О ярком романе 56-летнего актера и 27-летней модели стало известно в августе этого года. Папарацци засняли пару во время отдыха во Франции. Вскоре стало известно, что влюбленные провели романтический уикэнд в роскошном поместье, где в свое время Брэд Питт сыграл свадьбу с Анджелиной Джоли.

Вернулась к мужу: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались после пары месяцев отношенийНиколь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)

Говорят, этот факт послужил причиной дикой ярости исполнительницы роли Малефисенты. А после – войну между новой и бывшей женщинами Питта, а также круг судебных разбирательств за право опеки над детьми. Но похоже, Джоли больше не о чем беспокоиться – как уверяют западные СМИ, Брэд Питт и Николь Потуральски расстались. По слухам, это случилось совсем недавно. Потуральски вновь стали замечать в компании своего законного супруга.

Напомним, модель не была свободна – она состояла в браке с известным ресторатором, который и познакомил свою супругу с голливудским красавцем. Поскольку пара придерживалась нестрогих правил свободного брака, то муж ничуть не ревновал Потуральски, а был даже рад за Николь. У пары также есть сын.

Вернулась к мужу: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались после пары месяцев отношенийДевушка вернулась к мужу (фото: instagram.com/nico.potur)

Что касается Брэда Питта, то, по уверениям инсайдеров, он изначально не ждал ничего от этих отношений. Он просто был рад окунуться в счастливые переживания и почувствовать, что он нужен. Но в то же время никаких официальных подтверждений от пары не поступало.

Напомним, ранее приближенные к Брэду Питту источники рассказалаи, что он думает о браке с Николь Потуральски.

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