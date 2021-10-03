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Голова в облаках: Катя Осадчая улетела в первую командировку после рождения младшего сына

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Воскресенье 03 октября 2021 15:43
Голова в облаках: Катя Осадчая улетела в первую командировку после рождения младшего сына Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

После рождения третьего сына телеведущая Катя Осадчая не стала засиживаться в декрете и очень быстро вернулась к работе, а также смогла сбросить лишние килограммы. А через два месяца после родов уже даже отправилась в первую командировку, оставив малыша дома.

Снимком с рабочей поездки в Прикарпатье звезда поделилась в Instagram.

Осадчая позировала на балконе своего номера с красивым видом на осенний пейзаж.

На ведущей - белая блузка и черные спортивные брюки с красными лампасами. Волосы Кати собраны в аккуратный пучок сзади, а на лице - эффектный макияж. На фото облака красиво обрамляют голову звезды - будто шляпка.

Голова в облаках: Катя Осадчая улетела в первую командировку после рождения младшего сына

Теледива отметила, что теперь ей приходится все успевать за один день, чтобы вовремя вернуться к маленькому сыночку.

"Голова в хмарах. Два місяці без відряджень. Повернулася до польотів, але в нових умовах, як все встигнути за день і повернутися до молодшого", - написала Осадчая.

Голова в облаках: Катя Осадчая улетела в первую командировку после рождения младшего сына

В сториз она также показала кадр с работы на мероприятии - на нем Катя в роскошном атласном платье изумрудного цвета берет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Голова в облаках: Катя Осадчая улетела в первую командировку после рождения младшего сына

Катя Осадчая показала кадры с первой командировки после рождения третьего ребенка (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловерам очень понравилось теплое фото Осадчей и они оставили ей душевные отзывы и пожелания все успевать.

  • Катенька, Вы как всегда, роскошная и красивая!!! А природа вокруг Вас, как душа добрая и счастливая!
  • Катя, ти все встигнеш. Яким чином,то інша справа. Ти класна!
  • Мило
  • Очень красивое фото
  • Яка ж красива і неймовірно тепла
  • Ну такого капелюшка у вас точно ще не було
  • Хай все встигається!

Напомним, ранее Катя Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником - Илье исполнилось 19 лет.

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Катя Осадчая
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