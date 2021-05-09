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Вероятность не исключена: Ребрик высказалась о третьей беременности и спонтанной страсти с мужем

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 14:00
Вероятность не исключена: Ребрик высказалась о третьей беременности и спонтанной страсти с мужем Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Энергичная и лучезарная Лилия Ребрик 8 мая отпраздновала знаменательную дату – ведущей исполнилось 40 лет. По такому случаю вместе с семьей она отправилась на морской курорт и делилась счастливыми фото с поклонниками.

Накануне 40-летия в интервью для "КП Украина" ведущая рассказала, что для нее семьчя, как она поддерживает огонь в отношениях с мужем Андреем Диким и планирует ли стать многодетной мамой.

"У нас вырисовывается классическая семья – дом, квартира, собака, двое детей, огород, деревья сажаем… Это, наверное, то, о чем можно мечтать. Я всегда хотела такую семью, такой тыл", - призналась ведущая.

Она понимает, что кому-то такой уклад может показаться скучным, но она обожает, когда в семье все тихо и спокойно, а люди живут дружно и слажено. В доме у ведущей царит гармония, любовь и понимание, а ее отношения с мужем строятся на трех китах - дружба, уважение и страсть.

Пара Лили и Андрей действительно страстная, темпераментная и даже спонтанная.

Вероятность не исключена: Ребрик высказалась о третьей беременности и спонтанной страсти с мужем

Лилия и Андрей не только родители, но и любящая страстная пара (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Два года назад муж сделал мне подарок - увез меня в Париж. Тогда мы впервые, хотя Диане уже было 7 лет, поехали в путешествие вдвоем. А это хорошая практика для семей. Надо иногда выбираться, и дети тоже должны понимать, что маме с папой надо побыть вдвоем, потому что они любят друг друга", - считает телезвезда.

Во второй раз Андрей и Лилия махнули на Мальдивы. Так, пара обязательно путешествует с дочками, но чередует эти поездки с романтическими трипами вдвоем. Для ведущей страсть рождается в кураже и драйве, поэтому она не любит спланированные ужины и прочие проявления чувств по расписанию.

"Мы переживали, что будем все время думать про детей, говорить о них, но я в какой-то момент сказала: "Меня мучает совесть от того, что она меня не мучает". Андрей долго цитировал эту фразу. Но я понимаю, что обязательно дам детям такой отдых, я их не обделю этими эмоциями. А для нас с Андреем – это страсть", - пояснила Лилия.

Вероятность не исключена: Ребрик высказалась о третьей беременности и спонтанной страсти с мужем

Лилия пока не готова к пополнению в семье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

К вопросу о пополнении в семье Лилия подходит рационально и обдумано.

"Сейчас мне настолько хватает двух девочек, что, боюсь, если третьей тоже будет девочка, а не мальчик, а эта вероятность не исключена, будет передоз. Если добровольно, пока, наверное, нет. А там - как получится", - отмечает она.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик растрогала признанием о дочках Диане и Полине.

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