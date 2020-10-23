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Веселая семейка: Владимир Дантес пошутил над Надей Дорофеевой лохматым селфи

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 09:21
Веселая семейка: Владимир Дантес пошутил над Надей Дорофеевой лохматым селфи Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes/)
Автор: Lite

Певец любит повеселиться

Владимир Дантес во всем готов поддержать любимую жену. Например, в ее натюрель-флешмобе. В своем Instagram Надя устроила день "без фильтров и всех дел" и показала в сторис своего Instagram "истинное лицо". На коротеньком видео Дорофеева демонстрирует идеальную чистую кожу без намека на тональный крем или помады с тушью. Надя просит своих поклонников сделать то же самое - и отметить ее на своих фото или видео.

Супруг Нади Владимир Дантес, не долго думая, запостил в свои сторис забавный снимок, где он сидит с всклокоченными волосами и без футболки.

Веселая семейка: Владимир Дантес пошутил над Надей Дорофеевой лохматым селфиВладимир Дантес решил поучаствовать во флешмобе жены (фото: instagram.com/vladimirdantes/)

Певец выглядит сонным, может, он недавно проснулся? Но, как бы там ни было, поддержать любимую стебом - святое дело!

"Надя, смотри, я без мейкапа и без фильтров", - написал Дантес и отметил любимую.

Напомним, что Надя Дорофеева недавно призналась, что у них с Позитивом были чувства, новость шокировала ее поклонников.

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