ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Известный актер впервые рассказал детали гибели Марины Поплавской: думал, она сошла в Житомире

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 18:03
Известный актер впервые рассказал детали гибели Марины Поплавской: думал, она сошла в Житомире Олег Иваница впервые рассказал о ДТП, в котором погибла Поплавская (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Актер и звезда сериала "Женский доктор" Олег Иваница в 2018 году находился вместе с другими участниками "Дизель шоу" в автобусе, который попал в смертельную аварию. Его коллега Марина Поплавская погибла, а остальные артисты получили серьезные травмы. Иваница после трагедии ушел из проекта и начал совершенно другую жизнь и впервые рассказал о том, что тогда произошло.

Как сообщил артист в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", он также пострадал в том ДТП.

"Я язык пробил, прокусил, зашивали", - сообщил Олег Иваница и добавил, что на людях он почти никогда не плакал, хотя именно слезы помогли ему оправиться после тех страшных событий.

"Наедине – да. Публичные слезы – это, как правило, не проявление эмоций, это инструмент манипуляций. А вот один, после той ситуации – да, мне помогло", - рассказал актер.

По словам Иваницы, в тот момент их фактически спас другой автомобиль. Погибших могло бы быть намного больше.

"Нас спас мой земляк из Винницы. Он ехал перед нами по крайней полосе на фуре со скоростью 50 км в час. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90 км в час. В какой-то момент автобус начал медленно двигаться в сторону. И он ударился в эту фуру. А если бы этой фуры не было, то там дальше или отбойник, или столбы. Это ситуация, когда понимаешь, что вообще ничего не имеет значения после этого. И есть вещи реально важные. А мы паримся не всегда нужным, а не главным. Когда зашли врачи, мы лежали. И они говорят, что ее уже нет. И я в тот момент не поверил. Я думал - Марина сошла в Житомире", - признался артист.

Он добавил, что не винит водителя автобуса, так как на его месте мог оказаться любой.

После трагедии Иваница решил полностью изменить свою жизнь и ушел из юмористического коллектива. Он признался, что ему стало легче и он смог начать новую жизнь, с новыми проектами и ролями.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда Дизель шоу рассказала о личной трагедии и сильной боли.

А также рассказывали о том, что участники Дизель Шоу засветились на канале пропагандистов в РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Марина Поплавская Дизель шоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Иран передал Украине финальный отчет о катастрофе МАУ
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Иран передал Украине финальный отчет о катастрофе МАУ