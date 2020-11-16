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Она же не в "ВИА Гре": Мейхер разнесли за вульгарность на "Танцах со звездами"

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 11:25
Она же не в "ВИА Гре": Мейхер разнесли за вульгарность на "Танцах со звездами" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

Надежда Мейхер на "Танцах со звездами" оставила неприятный осадок

"Танцы со звездами" в последнем эфире от 15 ноября показали четвертьфинальную битву самых сильных пар проекта. Пары исполнили по три танца: первый - с партнером, второй танец с судьями, а третий - битва за место в полуфинале. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк решились на нетипичный танец для них - хип-хоп. Но экс-"ВИА Гру" раскритиковали за нелепое подражание Мадонне и вульгарность.

Надя в видеодневнике сказала, что такой ее никто на проекте еще не видел. Выступили они достойно, но Мейхер много критиковали за странный вульгарный наряд.

Судьи раскритиковали пару за то, что техники хип-хопа было мало. Яма сказал, что их танец не совсем соответствовал выбранному стилю. Кухар отметила, что Мейхер немного не дотягивает до королевы.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, хип-хоп (видео: YouTube/Танці з зірками)

Пользователи сети разнесли костюмеров за странный выбор наряда, а Надю - за вульгарный образ.

  • "Кто одевал Надю? Ну зачем было одевать такой костюм?
  • Не понимаю этих стилистов, почему так одевают Надю.
  • Люблю Надю, но: костюмчик не сел, танец тяжелый! Ни спецэффекты, ни песня Мадонны не помогли. Да и лучше б ей молчать, а не спорить и оправдываться.
  • Костюм у Нади вульгарный. Она же не в "ВИА Гре".
  • Хип-хоп - "дворовый" танец! Здесь бальная пластика ни к чему. Техники мало. И тяжело как-то. Надя устала", - пишут пользователи.

Напомним, что проект после четвертьфинала покинули Сергей Мельник и Аделина Дели.

Ранее мы писали, что Оля Полякова оконфузилась на "Танцах со звездами" со своими "ситями".

Также сообщалось, что Григорий Чапкис признался в любви участнице "Танцев со звездами".

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