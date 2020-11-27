Вибрации страсти и влечения: Настя Каменских представила новую чувственную композицию (видео)

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Сегодня, 27 ноября, украинская певица NK презентовала новую композицию "Vibe". Песня знакомит слушателя с глубокими и сильными чувствами артистки NK. Ее вибрации воплотились в музыкальную композицию, которая с первых нот охватывает все тело и бросает в омут ярких и страстных эмоций. Такой особенный "Vibe" рождается в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности. Эти эмоции открывают новые грани певицы и показывают ее душу.

Музыку и слова Настя писала вместе со своим мужем Алексеем. Их симбиоз создал тот творческий порыв, во время которого была создана песня "Vibe".

Настя порадовала поклонников новым треком (фото: пресс-служба)

"Человек владеет невероятным даром - вибрациями, которые мы имеем. И каждый из нас может дарить друг другу энергетические посылы, словно месседжи. Песня называется "Vibe", потому что она передает все те эмоции, которые я испытываю. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания. Это история невероятной любви. В каждом мгновенье, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель окунулся в них и ощутил эту силу сполна", - добавила NK.

Новое видео артистки (официальный каал певицы на YouTube)

Видеоработа на песню "Vibe" доступна к просмотру на официальном канале артистки. Видео передает всю суть и настроение песни, давая возможность поклонникам почувствовать энергию страсти, которой NK делится со своими слушателями. Трек также доступен к прослушиванию на всех диджитальных площадках.

Напомним, ранее Настя сделала личное признание.