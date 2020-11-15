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Вид сзади: полуголая 15-летняя Маша Полякова демонстрирует шикарную фигуру в одном бикини

Новина українською → Воскресенье 15 ноября 2020 13:49
Вид сзади: полуголая 15-летняя Маша Полякова демонстрирует шикарную фигуру в одном бикини Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Девушка позирует в откровенных позах

Оля Полякова радует украинский шоу-бизнес своими хитами и, конечно, дочкой Машей. Девушка, похоже, от звездной мамы отставать не намерена. По крайней мере, в модельной карьере: пока что Маша "тренируется" на профессиональных съемках, которыми с радостью делится в сети. А еще она не прочь порадовать любительскими откровенными снимках, которые просто обожают ее фолловеры.

На этот раз Маша, наверное, решила согреть своих мерзнущих в ноябрьской Украине фанатов горячими фото в одном бикини. В Instagram фото Поляковой пошли на ура, правда, поклонники немного обеспокоены, что скажет на них мама - Оля Полякова.

Вид сзади: полуголая 15-летняя Маша Полякова демонстрирует шикарную фигуру в одном бикиниВид сзади: полуголая 15-летняя Маша Полякова демонстрирует шикарную фигуру в одном бикиниМаша Полякова блеснула красотой (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Вам нравятся холода или вы предпочитаете жаркое лето?", - спросила, как бы между прочим, Маша у своих поклонников.

"Видно, чия доця", "Мама ругаться будет", "Красотка, ти чюдо, Машенька, будь завжди такою кльовою дівчиною і не слухай всіх що хто говорить, вони заздрять, а я восхіщяюся твоєю красою" (дословно), - написали фолловеры, поддержав свою любимицу.

Напомним, Оля Полякова не так давно оказалась в центре скандала после концерта в Дубае, где Филипп Киркоров, который тоже выступал на мероприятии, назвал их совместное выступление воссоединением Украины и России.

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