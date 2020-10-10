Вика из "НеАнгелов" показала, как поддерживает идеальную фигуру на отдыхе

Даже в отпуске певица не забывает о фитнесе - результат налицо

Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" продлила себе лето и наслаждается теплой погодой и морем в турецком Кемере. Артистка будоражит сеть интригующими фото с загадочным мужчиной и публикует много красочных снимков в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

В новых публикациях в Instagram Вика весело и с юмором показала, как же она поддерживает такую идеальную форму в условиях all inclusive - девушка не забывает о спорте и активном движении.

Певица поделилась целой серией видео групповых занятий с тренеров на мини-батутах, где девушки делают различные упражнения и танцуют.

"ОТРАБАТЫВАЮ all inclusive. Пришло время. Утренние часы уже сами по себе - настоящее испытание силы и воли", - поделилась исполнительница.

Для занятий Смеюха выбрала цветастые мини-шорты и спортивный короткий топ, восхищая упругим животиком.

"Тренировка - лекарство против всех болезней!!! P.S: Оставляю фото для наглядности", - отметила Вика.

Виктория Смеюха восхищает тонкой талией и точеными формами (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поблагодарили девушку за мотивацию и принялись осыпать комплиментами ее фигуру.

Боже,какая талия!!! мечта!

Какая молодец! Спортсменка! А мне джампинг не понравился. Голова кружится

Так это что же ,чтоб иметь такую секси фигуру ТАК!!! пахать нужно, это не просто "повезло" ??? ( дальше по тексту удивлённо- недоумевающий смайлик). Вика, Вы просто энерджайзер. Аж присоединиться захотелось

Молодчинка! Столько сил за красоту!

Очень позитивная и красивая

Огоооо крутышка!

Боже, какая талия, осиная!

Фигура-мечта

Класс. Молодчинка

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини.