Вика из "НеАнгелов" заинтриговала забавными отпускными фото с мужчиной
Певица отдыхает в Турции с таинственным мужчиной
Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" по примеру своей коллеги Славы тоже отправилась на отдых - правда, в отличие от Каминской, не в Египет, а в Турцию. Артистка наслаждается ласковым морем и теплым солнцем в Кемере, попутно демонстрируя точеную фигуру в ярких купальниках.
Однако больше всего пользователей сети заинтересовал мужчина, который появляется на снимках с Викой. Так, девушка выложила в Instagram забавный пляжный кадр,
На фото певица идет по кромке прибоя в белом купальнике, держа в руке бокал с коктейлем. Другой рукой она якобы удерживает за шею мужчину в плавках и с розой в руке, который замер в прыжке в ее сторону.
"Соблюдайте дистанцию, мужчина!" - подписала веселый кадр Виктория, сопроводив его хештегами #романтика, #конфетнобукетный, #поговоримподушам и #счастьеесть.
В официальном аккаунте "НеАнгелов" появилось еще одно фото Смеюхи с парнем, на котором она опять-таки держит его за шею.
"Словили счастье - держите и не отпускайте", - говорится в подписи.
А несколько дней назад Смеюха показала, как молодой человек сделал трюк во время отдыха - сальто в воздухе на заднем плане, пока она позировала на дорожке в шортах и майке.
"Счастье иногда так неожиданно летит прямо в твою сторону и сваливается, что не успеваешь отскочить в сторону", - отметила певица.
Виктория Смеюха из НеАнгелов отдыхает в Туцрии с таинственным мужчиной (фото: instagram.com/vikanablack)
Поклонники оценили яркие кадры и точеную фигуру Виктории и засыпали ее восторженными комментариями.
- Фото шик
- Шикарная фоточка
- Это он увидел золотую рыбку
- Вау, бомбическое фото
- Что за попрыгунчик
- Дивовижне фото. Так піймали ракурс добре
- Невероятное фото, никогда такого не видела
- Классная фотка
- Очень красивое фото!
- Вот это хватка!
- Неймовірно круте фото!!!
- Дівчина Електронік!!! Хо-хо!!!
- Вика! Богиня!!!
- Ракета
Напмоним, ранее Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини.