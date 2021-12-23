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Стало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звезды

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Яремче, Четверг 23 декабря 2021 17:04
Стало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звезды Украинские звезды едут в Карпаты (фото: Winter Romantik Fest)
Автор: RBC.UA

Рождество в Карпатах – добрая традиция для многих звезд украинского шоу-бизнеса. Объединяет любителей зимних гуляний фестиваль Winter Romantik Fest в Яремче, который проходит в Romantik Spa Hotel уже десятый год подряд.

В этом году в Карпаты прибывает настоящий звездный десант: певцы Олег Собчук, Виктор Павлик и Арсен Мирзоян, певицы Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская, актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк, телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.

Несколько дней фестиваля включают в себя традиционные рождественские гуляния и приготовление праздничных блюд, а также концерты от звездных гостей.

Стало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звезды

Стало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звезды

Многие украинские звезды будут праздновать Рождество в Карпатах (фото: Winter Romantik Fest)

За годы проведения фестиваля Winter Romantik Fest его участники приготовили 800 литров кутьи и более 12000 вареников.

Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску - 27 метров.

Вместе спели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко.

Научились мастерить настоящую рождественскую звезду, а также прослушали и выучили более 100 колядок.

Стало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звездыСтало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звезды

Украинские звезды в Яремче (фото: Winter Romantik Fest)

В этом году также скучать не придется. На Святой вечер запланирован конкурс на лучшую кутью от звездных участников фестиваля по старинным рецептам, которого выберут гости фестиваля. А также на лучший костюм.

Наряды и эксклюзивные украшения знаменитости заказывают заблаговременно у лучших дизайнеров, так что задача будет не из легких. К слову, среди гостей, одетых в национальном стиле, будет разыгран ценный приз.

Стало известно, как проведут Рождество Виктор Павлик, Ольга Сумская и другие украинские звезды

Фестиваль готовит много сюрпризов (фото: Winter Romantik Fest)

Что касается концертной части, гостей ждет большой сюрприз.

"Мы открываем комфортный концертный холл ROMANTIK на 1000 персон, где и будут проходить все фестивальные события. Наконец-то сможем насладиться действием на сцене, хорошим звуком и песнями наших артистов в новом концертном зале. Он спроектирован так, что при необходимости совмещается с патио или даже с летней площадкой", - поделился основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.

К слову, на Рождество в этом холле уже запланировано девять музыкальных вечеров.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассекретила причину своих слез и подробности громкого семейного скандала.

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