ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Виктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

Новина українською →
Белек, Турция, Четверг 07 октября 2021 09:37
Виктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

55-летний украинский артист Виктор Павлик вместе с 27-летней женой Екатериной Репяховой впервые отправились за границу с новорожденным сыном Михаилом, чье лицо они недавно показали публике. Вместе с 3,5 месячным малышом они отдыхают в роскошном отеле в Турции.

Первыми впечатлениями и фото от дороги и отдыха с ребенком супруга певца поделилась в своем Instagram.

По словам Кати, перелет прошел непросто - маленький Миша не спал, и им с Виктором пришлось по очереди носить его на руках по проходу. Лишь перед самой посадкой малыш заснул на 20 минут.

Виктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

Также молодая мама показала дорогу до отеля, где сыночек также не стал спать.

После чего пошли уже кадры из отеля - Репяхова показала Мишутку в их номере и несколько снимков на улице.

Виктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фотоВиктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фотоВиктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

На отдыхе пара тоже столкнулась с проблемами - сначала ребенок долго не мог заснуть из-за перевозбуждения, в результате чего родители тоже не спали и были жутко уставшие.

Виктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

Екатерина Репяхова показала первые кадры с отдыха в Турции с маленьким сыном Мишей и пожаловалась на трудности (instagram.com/repyahovakate)

Позже график немного наладился, однако Миша не спит и кричит в коляске, что привлекает к звездным родителям еще больше внимания и не дает им спокойно поесть или отдохнуть. Обо всем этом уставшая Катя рассказала в видео в своих Instastories.

Девушка пожаловалась, что не знает, что делать, ее уже ничего не радует и хочется плакать.

Напомним, ранее жена Павлика засветила фигуру в купальнике и рассекретила знаковое событие в жизни.

Читайте LITE в Google News
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Доставайте теплые вещи: синоптики рассказали, где будет холоднее всего
Доставайте теплые вещи: синоптики рассказали, где будет холоднее всего