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Виктория Бекхэм трогательно поздравила сына с 19-летием: не могу поверить

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Великобритания, Среда 01 сентября 2021 20:33
Виктория Бекхэм трогательно поздравила сына с 19-летием: не могу поверить Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

В семье Дэвида и Виктории Бекхэм праздник - средний сын знаменитой четы Ромео отмечает 19-летие.

В честь такого громкого события многодетная мама сделала трогательный пост, где показала именинника и призналась ему в любви.

"С днем рождения, @romeobeckham! Не могу поверить, что тебе сегодня 19!!

Напомим, Ромео сейчас активно строит модельную карьеру. Не так давно он украсил свою первую глянцевую обложку - L'Uomo Vogue. Также он уже принимал участие в съемках для всемирно известных брендов, включая Prada и Saint Laurent.

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